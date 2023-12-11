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Слуцкий предложил сделать 25 декабря последним днём года для сдачи экзаменов в вузах

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вузам изменить сроки проведения промежуточной аттестации перед новогодними праздниками и установить последний день 25 декабря.

Об этом пишут «Известия».

По словам политика, сделать это необходимо для того, чтобы студенты успевали вернуться домой к празднованию Нового года.

«В Новый год надо быть с семьёй. Эта традиция должна быть базовой...», — сказал Слуцкий.

Кроме того, он отметил, что таким образом студенты смогут уехать домой и сэкономить деньги, избежав предпраздничного ажиотажа на билеты.

Также Слуцкий предложил ввести штрафы за повторную продажу сигарет несовершеннолетним.

Ранее в России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

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