Слуцкий предложил сделать 25 декабря последним днём года для сдачи экзаменов в вузах
Об этом пишут «Известия».
По словам политика, сделать это необходимо для того, чтобы студенты успевали вернуться домой к празднованию Нового года.
«В Новый год надо быть с семьёй. Эта традиция должна быть базовой...», — сказал Слуцкий.
Кроме того, он отметил, что таким образом студенты смогут уехать домой и сэкономить деньги, избежав предпраздничного ажиотажа на билеты.
Также Слуцкий предложил ввести штрафы за повторную продажу сигарет несовершеннолетним.
Ранее в России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского.