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Слуцкий предложил ввести штрафы за повторную продажу сигарет несовершеннолетним

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что фракция партии внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Об этом пишут «Известия».

Согласно законопроекту, предполагается ввести штрафы для физлиц в размере от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.

По данным газеты, сегодня уже установлены меры наказания за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафов.

«При этом существует ряд нечистоплотных продавцов, готовых рискнуть ради увеличения заработка», — сказал Слуцкий.

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России.

Также сообщалось, что в Приморье шесть человек пострадали из-за жидкости для электронных сигарет.

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