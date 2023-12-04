Слуцкий предложил ввести штрафы за повторную продажу сигарет несовершеннолетним
Об этом пишут «Известия».
Согласно законопроекту, предполагается ввести штрафы для физлиц в размере от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.
По данным газеты, сегодня уже установлены меры наказания за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафов.
«При этом существует ряд нечистоплотных продавцов, готовых рискнуть ради увеличения заработка», — сказал Слуцкий.
Ранее в ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России.
Также сообщалось, что в Приморье шесть человек пострадали из-за жидкости для электронных сигарет.