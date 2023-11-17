В Приморье шесть человек пострадали из-за жидкости для электронных сигарет

В Лесозаводске Приморского края шесть человек пострадали из-за вылившейся жидкости, предположительно, для электронных сигарет.

Об этом сообщает Управление МВД России по краю.

По данным ведомства, в фойе первого этажа школы разлили ароматизированную жидкость, предположительно, для электронных сигарет.

«Шесть человек — один взрослый и пять детей — обратились в центральную городскую больницу Лесозаводска», — говорится в сообщении.

Пострадавшие жаловались на кашель, затруднённое дыхание, головокружение и тошноту.

Ранее в Уфе 12 учащихся музыкальной школы отравились после обеда в столовой учреждения.

Также нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.