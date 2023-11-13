В Саратове дети, предположительно, отравились парами хлора на уроке физкультуры

Нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, 13 ноября во время урока физкультуры в бассейне несколько девочек из лицея-интерната №64 почувствовали недомогание.

Уточняется, что их немедленно госпитализировали. Медики подозревают, что они могли отравиться парами хлора.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры организовали проверку в связи с происшествием.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как в Московской области отравились 20 кадетов.