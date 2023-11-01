СК расследует отравление кадетов в Московской области

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Московской области отравились 20 кадетов. Инцидент произошёл в одном из училищ в Луховицах.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Предварительная причина плохого самочувствия детей — ротавирусная инфекция.

Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор.

Прокуратура ранее сообщила, что в Московской области 20 кадетов из села Дединово попали в больницу.