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СК расследует отравление кадетов в Московской области

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Московской области отравились 20 кадетов. Инцидент произошёл в одном из училищ в Луховицах.
СК расследует отравление кадетов в Московской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Предварительная причина плохого самочувствия детей — ротавирусная инфекция.

Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор.

Прокуратура ранее сообщила, что в Московской области 20 кадетов из села Дединово попали в больницу.

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