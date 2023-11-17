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В Уфе среди учащихся музыкального колледжа произошло массовое отравление

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В Уфе 12 учащихся музыкальной школы отравились после обеда в столовой учреждения, информирует пресс-служба Следственного комитета России по Башкирии.
В Уфе среди учащихся музыкального колледжа произошло массовое отравление
  • РИА Новости

«Проводится проверка по сообщению из социальных сетей о пищевом отравлении 12 несовершеннолетних в уфимском музыкальном колледже на улице Пушкина», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, питание для музыкального учреждения предоставляла сторонняя организация.

В настоящий момент специалисты проводят работы по установлению причин массового отравления.

Ранее нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.

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