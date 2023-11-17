В Уфе среди учащихся музыкального колледжа произошло массовое отравление
- РИА Новости
«Проводится проверка по сообщению из социальных сетей о пищевом отравлении 12 несовершеннолетних в уфимском музыкальном колледже на улице Пушкина», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, питание для музыкального учреждения предоставляла сторонняя организация.
В настоящий момент специалисты проводят работы по установлению причин массового отравления.
Ранее нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.