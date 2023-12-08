RT в Telegram
Подпишись

В России появилась почтовая марка с портретом Жириновского

Короткая ссылка
В России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в апреле 2022 года.
В России появилась почтовая марка с портретом Жириновского
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Марку и конверт с портретом политика показал в Telegram-канале замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей Леонов.

«Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Президент Владимир Путин назвал Жириновского патриотом, талантливым, неординарным человеком и авторитетным политиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить