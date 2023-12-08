В России появилась почтовая марка с портретом Жириновского

В России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в апреле 2022 года.

Марку и конверт с портретом политика показал в Telegram-канале замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей Леонов.

«Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Президент Владимир Путин назвал Жириновского патриотом, талантливым, неординарным человеком и авторитетным политиком.