Путин назвал Жириновского авторитетным политиком и неординарным человеком

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Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам мемориальных мероприятий, посвящённых памяти политика Владимира Жириновского, отметил его талант и авторитет.
Путин назвал Жириновского авторитетным политиком и неординарным человеком
  • РИА Новости

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что Жириновский «искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, и всегда... твёрдо защищал суверенитет и достоинство страны, ставил во главу угла интересы Отечества».

Ранее Путин назвал Владимира Жириновского выдающимся политическим деятелем, чьи предсказания были основаны на знаниях и понимании ситуации.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. 

В годовщину смерти основателя ЛДПР будет открыт памятник, создателем которого стал народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

По его словам, фигура была сделана из бронзы, общая высота памятника — 2,75 м.

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