Путин заявил, что пророчества Жириновского были основаны на знаниях

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Жириновского выдающимся политическим деятелем, чьи предсказания были основаны на знаниях и понимании ситуации.

Путин заявил, что основатель ЛДПР был разносторонним человеком с глубокими знаниями.

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — приводит РИА Новости его слова на встрече с лидерами фракций Государственной думы.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского.