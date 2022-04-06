Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, Жириновский был опытным политиком, а также ярким оратором и полемистом.

Президент отметил, что о Жириновском будет сохранена добрая, светлая память.

Он попросил передать свои соболезнования родным и близким лидера ЛДПР.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Жириновский был человеком с чёткой позицией по любому вопросу.

Лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет.

В Минздраве России заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского.