Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
  • РИА Новости

Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, Жириновский был опытным политиком, а также ярким оратором и полемистом.

Президент отметил, что о Жириновском будет сохранена добрая, светлая память.

Он попросил передать свои соболезнования родным и близким лидера ЛДПР.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Жириновский был человеком с чёткой позицией по любому вопросу.

Лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет.

В Минздраве России заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского.

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