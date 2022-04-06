Медведев о смерти Жириновского: он был человеком с чёткой позицией по любому вопросу

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть главы ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что политик был человеком с чёткой позицией по любому вопросу.

«Мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем на разных площадках, обсуждали актуальные вопросы, интересно и предметно дискутировали. Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел чёткую позицию по любому вопросу и всегда твёрдо её отстаивал», — цитирует его РИА Новости.

Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского и отметил, что ушедший из жизни политик более 30 лет принимал активное участие в общественно-политической жизни страны, стоял у истоков создания её многопартийной системы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя смерть политика, назвал Жириновского смелым и решительным человеком.