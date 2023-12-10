Депутат Шонус назвал дурманом слова Умерова о наработках по «возврату» Крыма
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Об этом заявил заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
«Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил, что угрозы киевских властей по «захвату» Крыма являются утопией.
В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.