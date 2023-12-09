Представитель крымских татар назвал утопией угрозу Украины по «захвату» Крыма

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил, что угрозы киевских властей по «захвату» Крыма являются утопией.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что киевские власти готовят наработки на 2024 год, которые должны заставить Россию «уйти из Крыма».

Как напомнил Смирнов, вопрос российского Крыма окончательно закрыт.

«С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки — сплошная утопия», — подчеркнул он.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.