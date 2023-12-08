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Песков назвал спонтанным согласие Путина участвовать в выборах 2024 года

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спонтанным согласие Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.
Песков назвал спонтанным согласие Путина участвовать в выборах 2024 года
  • РИА Новости

О своём решении Путин сказал в ходе состоявшейся в Кремле 8 декабря церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

«Ему задали (соответствующий) вопрос, и он на него ответил. Да, это абсолютно спонтанное (решение)», — отметил представитель Кремля. 

При этом он ответил отрицательно на вопрос, был ли разговор с участниками церемонии касательно выборов 2024 года «домашней заготовкой».

«Нет, не было», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина де-факто началась, но де-юре ещё нет, поскольку он не регистрировался пока в качестве кандидата на президентских выборах.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.

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