Песков назвал спонтанным согласие Путина участвовать в выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спонтанным согласие Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.

О своём решении Путин сказал в ходе состоявшейся в Кремле 8 декабря церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

«Ему задали (соответствующий) вопрос, и он на него ответил. Да, это абсолютно спонтанное (решение)», — отметил представитель Кремля.

При этом он ответил отрицательно на вопрос, был ли разговор с участниками церемонии касательно выборов 2024 года «домашней заготовкой».

«Нет, не было», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина де-факто началась, но де-юре ещё нет, поскольку он не регистрировался пока в качестве кандидата на президентских выборах.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.