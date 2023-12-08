Песков заявил, что предвыборная кампания Путина де-факто началась
- РИА Новости
Об этом он сказал журналистам.
«Если вы хотите говорить де-факто, наверное, да», — отметил Песков.
По его словам, в Кремле сообщат, как Путин будет баллотироваться, отметив, что действующему президенту ещё нужно зарегистрироваться кандидатом и выполнить все необходимые формальности.
8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.