Песков заявил, что предвыборная кампания Путина де-факто началась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Владимира Путина де-факто началась, но де-юре ещё нет, поскольку он не регистрировался пока в качестве кандидата на президентских выборах.

Об этом он сказал журналистам.

«Если вы хотите говорить де-факто, наверное, да», — отметил Песков.

По его словам, в Кремле сообщат, как Путин будет баллотироваться, отметив, что действующему президенту ещё нужно зарегистрироваться кандидатом и выполнить все необходимые формальности.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.