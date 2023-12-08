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Путин — в ответ на просьбу участвовать в выборах: я буду баллотироваться

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Российский президент Владимир Путин отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.
Путин — в ответ на просьбу участвовать в выборах: я буду баллотироваться
  • РИА Новости

Об этом Путин сказал, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных выборах. Видео беседы появилось в распоряжении RT.

Он отметил, что не будет скрывать то, что «в разное время были разные мысли».

При этом Путин добавил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение. 

«Я буду баллотироваться на должность президента России», — сказал действующий глава государства. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение Владимира Путина о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов заявил, что «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.

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