Матвиенко поддержала решение Путина о выдвижении его кандидатуры на выборах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение российского президента Владимира Путина о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.

Она отметила, что считала и считает себя членом команды Владимира Путина.

«И, безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам спикера верхней палаты российского парламента, такое решение даёт возможность абсолютному большинству граждан России, доверяющих Путину, видеть его в числе кандидатов и отдать голос за него.

Ранее стало известно, что спикер парламента Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Артём Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов заявил, что «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.