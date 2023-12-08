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Матвиенко поддержала решение Путина о выдвижении его кандидатуры на выборах

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение российского президента Владимира Путина о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.
Матвиенко поддержала решение Путина о выдвижении его кандидатуры на выборах
  • РИА Новости

Она отметила, что считала и считает себя членом команды Владимира Путина. 

«И, безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам спикера верхней палаты российского парламента, такое решение даёт возможность абсолютному большинству граждан России, доверяющих Путину, видеть его в числе кандидатов и отдать голос за него.

Ранее стало известно, что спикер парламента Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Артём Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов заявил, что «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.

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