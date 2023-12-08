Бастрыкин заявил, что по делу Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей

Имущество на 39 млн рублей арестовано по делу бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

«В результате действий Яриловой бюджету Российской Федерации причинён имущественный вред. Следствием приняты обеспечительные меры, на имущество обвиняемой стоимостью 39 млн рублей наложен арест», — приводит ТАСС его слова. 10 ноября следователи закончили расследование уголовного дела Яриловой, она вину не признаёт. Экс-чиновницу задержали в Москве в апреле в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей в ходе участия в проекте «Пушкинская карта».