СК закончил расследование дела экс-замминистра культуры России Яриловой

Следователи закончили расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ольги Яриловой, которой в окончательной редакции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК России)», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что экс-чиновница вину не признаёт.

20 апреля Басманный суд отправил на два месяца под арест Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями.