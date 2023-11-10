СК закончил расследование дела экс-замминистра культуры России Яриловой
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ольги Яриловой, которой в окончательной редакции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК России)», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что экс-чиновница вину не признаёт.
20 апреля Басманный суд отправил на два месяца под арест Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями.