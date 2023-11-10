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СК закончил расследование дела экс-замминистра культуры России Яриловой

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Следователи закончили расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.
СК закончил расследование дела экс-замминистра культуры России Яриловой
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ольги Яриловой, которой в окончательной редакции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК России)», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что экс-чиновница вину не признаёт.

20 апреля Басманный суд отправил на два месяца под арест Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями.

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