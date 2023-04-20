Басманный суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны», — сказала собеседница агентства.
Ярилова заключена под стражу до 16 июня.
Ранее стало известно, что в Москве задержали экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей в ходе участия в проекте «Пушкинская карта».