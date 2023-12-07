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Кардиолог Фомичёва: недостаток сна может привести к развитию болезней сердца

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Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва заявила, что из-за недостатка сна могут развиться заболевания сердечно-сосудистой системы.
Кардиолог Фомичёва: недостаток сна может привести к развитию болезней сердца
  • Gettyimages.ru

«Если вы спите менее шести часов в сутки, ваши риски сердечно-сосудистых событий возрастают на 25%. Также, если присутствует сильный ночной храп, необходимо исключить синдром обструктивного апноэ сна, что может быть причиной повышенного артериального давления и нарушений сердечного ритма», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, к факторам риска также относятся вредные привычки.

Что касается питания, то оно должно быть здоровым.

«Питание должно быть с ограничением насыщенных жиров и быстрых углеводов. Кроме того, важно поддерживать нормальный индекс массы тела — 18—25 кг/м²», — добавила Фомичёва.

Ранее фитнес-тренер, нутрициолог Алексей Фалевич рассказал, как сбросить лишний вес с помощью ходьбы.

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