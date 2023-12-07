Ортопед Черемисова назвала причины изменения походки

Врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова рассказала о факторах, которые влияют на изменение походки.

«Стоит отметить, что ходьба — это самая естественная физическая нагрузка, доступная человеку. Но если рассматривать её биомеханику, то это сложнейший процесс, в котором задействована значительная часть нашего опорно-двигательного аппарата, около 200 мышц», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, на изменение походки влияют остеоартрозы и проблемы с позвоночником, деформации стоп, развитие плоскостопия, травмы; мозоли и натоптыши, неврологические состояния, увеличение веса, сердечно-сосудистые заболевания.

«На изменение походки влияют в том числе и неочевидные факторы. Так, на вашу походку будет влиять то, какой образ жизни вы ведёте, какое у вас офисное кресло и даже то, как вы спите — от состояния позвоночника зависит правильность постановки стопы при каждом шаге», — сказала Черемисова.

В заключение врач рекомендовала делать зарядку, больше ходить пешком, отдавать предпочтение ортопедической обуви, проходить сеансы массажа, чтобы не столкнуться с изменениями в походке.

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