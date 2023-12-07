В больницы Подмосковья поступило 210 единиц видеоэндоскопического оборудования
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
«Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии», — сказала Стригункова.
Отмечается, что риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы и видеоколоноскопы поступили в больницы городских округов Видное, Щёлково, Талдом, Солнечногорск, Дмитров и Пушкино.
Ранее сообщалось, что в подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов.