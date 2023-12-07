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В больницы Подмосковья поступило 210 единиц видеоэндоскопического оборудования

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Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в больницы региона с начала 2023 года поступило 210 единиц видеоэндоскопического оборудования.
В больницы Подмосковья поступило 210 единиц видеоэндоскопического оборудования
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии», — сказала Стригункова.

Отмечается, что риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы и видеоколоноскопы поступили в больницы городских округов Видное, Щёлково, Талдом, Солнечногорск, Дмитров и Пушкино.

Ранее сообщалось, что в подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов.

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