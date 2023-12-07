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Власти Москвы рассказали об эксклюзивных экскурсиях на объекты здравоохранения

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об эксклюзивных бесплатных экскурсиях в новом лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы №1.
Власти Москвы рассказали об эксклюзивных экскурсиях на объекты здравоохранения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы покажем москвичам изнутри одну из самых «закрытых» для глаз больниц — инфекционную. Горожан проведут по двум маршрутам в новом лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы №1 до начала его работы», — заявила Ракова.

Отмечается, что посетители увидят иммерсивное шоу «Заражение», а также вместе с актёрами поучаствуют в спасении жизни и здоровья «пациента».

Кроме того, желающие смогут ознакомиться с мельцеровскими боксами, операционной, отделением интенсивной терапии, родильным блоком.

Гидами станут медработники и сотрудники центров госуслуг «Мои документы».

Для посещения экскурсии необходима предварительная запись.

Ранее сообщалось, что в новых клиниках Москвы перед открытием провели экскурсии для 11 тыс. гостей.

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