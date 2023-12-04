В новых клиниках Москвы перед открытием провели экскурсии для 11 тысяч гостей

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги проекта открытых экскурсий по столичным больницам. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы № 1.

Об этом информирует НСН.

Экскурсии в новых больницах перед их открытием впервые стали проводить в Москве в этом году.

Так, во флагманском и урологическом центрах Боткинской больницы посетителям представили работу цифровой клиники, уникальных хирургических роботов DaVinci, а также высокотехнологичное оборудование.

В крупнейшей в России Инфекционной клинической больнице № 1 посетителям рассказали о специфике лечения инфекционных болезней. Им показали операционную, отделение интенсивной терапии и родильный блок.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице 7—9 декабря 2023 года состоится акция «День без турникетов».