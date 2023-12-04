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В новых клиниках Москвы перед открытием провели экскурсии для 11 тысяч гостей

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги проекта открытых экскурсий по столичным больницам. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы № 1.
В новых клиниках Москвы перед открытием провели экскурсии для 11 тысяч гостей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Экскурсии в новых больницах перед их открытием впервые стали проводить в Москве в этом году.

Так, во флагманском и урологическом центрах Боткинской больницы посетителям представили работу цифровой клиники, уникальных хирургических роботов DaVinci, а также высокотехнологичное оборудование.

В крупнейшей в России Инфекционной клинической больнице № 1 посетителям рассказали о специфике лечения инфекционных болезней. Им показали операционную, отделение интенсивной терапии и родильный блок.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице 7—9 декабря 2023 года состоится акция «День без турникетов».

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