В новых клиниках Москвы перед открытием провели экскурсии для 11 тысяч гостей
- Gettyimages.ru
Об этом информирует НСН.
Экскурсии в новых больницах перед их открытием впервые стали проводить в Москве в этом году.
Так, во флагманском и урологическом центрах Боткинской больницы посетителям представили работу цифровой клиники, уникальных хирургических роботов DaVinci, а также высокотехнологичное оборудование.
В крупнейшей в России Инфекционной клинической больнице № 1 посетителям рассказали о специфике лечения инфекционных болезней. Им показали операционную, отделение интенсивной терапии и родильный блок.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице 7—9 декабря 2023 года состоится акция «День без турникетов».