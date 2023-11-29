«День без турникетов» пройдёт в Москве 7—9 декабря
- © Mos.ru
Об этом сообщает НТВ.
Отмечается, что участниками проекта станут более 200 площадок.
«Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства и многое другое. Почти 30 из них присоединятся к акции впервые», — сказала Сергунина.
Жители и гости столицы смогут посетить мастер-классы, экскурсии и встречи со специалистами на производстве роботов, заводе по изготовлению ювелирных часов, мануфактуре ватной игрушки, процессе изготовления свечей, в рекрутинговой компании и др.
Ранее сообщалось, что почти 200 тыс. москвичей стали участниками «Единого дня открытых дверей».