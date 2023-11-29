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«День без турникетов» пройдёт в Москве 7—9 декабря

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице 7—9 декабря 2023 года состоится акция «День без турникетов».
«День без турникетов» пройдёт в Москве 7—9 декабря
  • © Mos.ru

Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что участниками проекта станут более 200 площадок.

«Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства и многое другое. Почти 30 из них присоединятся к акции впервые», — сказала Сергунина.

Жители и гости столицы смогут посетить мастер-классы, экскурсии и встречи со специалистами на производстве роботов, заводе по изготовлению ювелирных часов, мануфактуре ватной игрушки, процессе изготовления свечей, в рекрутинговой компании и др.

Ранее сообщалось, что почти 200 тыс. москвичей стали участниками «Единого дня открытых дверей».

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