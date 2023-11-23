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Почти 200 тысяч москвичей стали участниками «Единого дня открытых дверей»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги познавательной акции «Единый день открытых дверей», которая проходила в столичных библиотеках, домах культуры и культурных центрах в этом году.
Почти 200 тысяч москвичей стали участниками «Единого дня открытых дверей»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Всего в текущем году прошло четыре акции, участниками которых стали почти 200 тыс. человек, сообщила Сергунина.

«Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Ещё москвичей приглашали на исторические прогулки, посвящённые разным районам столицы и их известным жителям», — добавила вице-мэр.

Самой крупной стала акция 26 августа — в ней приняли участие более 49 тыс. гостей. А самыми популярными площадками в этом году стали культурные центры «ЗИЛ», «Москворечье» и «Зеленоград», а также Дом культуры «Капотня».

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице масштабную программу приурочили ко Дню народного единства.

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