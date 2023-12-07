Терапевт Серебрянский рассказал о профилактике головных болей при похолодании

Терапевт Юрий Серебрянский дал рекомендации, как избежать головной боли в холодное время.

«Дело в том, что мы пытаемся провести корреляции головной боли с похолоданием, но при этом похолодание идёт с колебанием атмосферного давления, влажности, скорости ветра, геомагнитной активности», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению специалиста, температура всего лишь следствие сложных изменений в атмосфере.

«С другой стороны, в связи с этим происходит спазм сосудов головного мозга, головные боли, сжатие сосудов всего тела, потому что это защитная реакция организма на похолодание, чтобы не отдавать лишнее тепло в атмосферу», — продолжил Серебрянский.

Следом за этим колеблется артериальное давление, обратил внимание специалист.

«Приём жидкостей, особенно горячего чая, позволит этого избежать. Чай с мелиссой, ромашкой, смородиной. Если нет повышения артериального давления, то можно иногда небольшую чашечку кофе, это расширяет сосуды», — заключил эксперт.

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