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Врач Михалёва назвала жирную пищу вредной для поджелудочной железы

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Врач-эндокринолог, диетолог сети «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала о вреде жирной пищи для поджелудочной железы.
Врач Михалёва назвала жирную пищу вредной для поджелудочной железы
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Злоупотребление подобное едой приводит к эктопическому отложению жира во внутренних органах, заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Клетки железы «забиваются» жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита», — пояснила Михалёва

Как отметила врач, это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа — важнейший орган, вырабатывающий ферменты для переваривания пищи.

«Особенно это важно для лиц, предрасположенных к диабету второго типа. Такое питание приводит к более раннему его развитию», — заключила эндокринолог.

Ранее врач-диетолог, врач-терапевт сети «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что нет необходимости в завтраке сразу после пробуждения.

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