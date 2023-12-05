Врач Михалёва назвала жирную пищу вредной для поджелудочной железы

Врач-эндокринолог, диетолог сети «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва рассказала о вреде жирной пищи для поджелудочной железы.

Злоупотребление подобное едой приводит к эктопическому отложению жира во внутренних органах, заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Клетки железы «забиваются» жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита», — пояснила Михалёва

Как отметила врач, это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа — важнейший орган, вырабатывающий ферменты для переваривания пищи.

«Особенно это важно для лиц, предрасположенных к диабету второго типа. Такое питание приводит к более раннему его развитию», — заключила эндокринолог.

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