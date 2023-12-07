Роскачество выявило нитраты в тепличных овощах из России

Роскачество выявило наличие нитратов и запрещённых пестицидов в 15 образцах тепличных овощей из различных регионов страны.

Об этом сообщает газета «Известия».

Для экспертизы были закуплены овощи в 11 теплицах из семи российских регионов, в совокупности исследовали 27 продуктов: огурцы, томаты, грибы и зелень.

Пестициды и их следы были обнаружены в 15 овощах, в некоторых образцах — сразу несколько видов. Так, в одном продукте оказалось 12 видов пестицидов.

Серьёзное превышение по допустимому содержанию нитратов было выявлено лишь в одном продукте — огурцах-корнишонах от ООО ТД «Моё лето» (Калужская область), в которых норма была превышена более чем в два раза, уточнили эксперты.

Значительное превышение нормы пестицидов обнаружили в томатах торговой марки «Эко-культура» от ООО «Овощи Ставрополья». С нарушениями произведены томаты от ООО «Рязанские овощи», огурцы «ИП Ганбарчаев», огурцы от ООО «Луховицкие Овощи» и другие.

Ранее Роскачество обнаружило в ряде продаваемых в России пельменей листерии и сальмонеллы, а также незаявленные в составе ингредиенты.