В Госдуме подтвердили изучение роста первого взноса льготной ипотеки до 30%
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в кулуарах форума «Россия зовет!».
«Обсуждается вопрос до 30% увеличения первоначального взноса, и уменьшается, так скажем, поддержка для дорогих ипотечных кредитов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге», — отметил Аксаков.
Вместе с этим он подчеркнул, что речь идёт о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке на жильё в новостройках, которая доступная широкому кругу заёмщиков, а по остальным (например, по семейной и дальневосточной) не обсуждается.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России внесло в кабмин проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки. В частности, в документе прописано увеличение первоначального взноса до 30%.