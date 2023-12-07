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В Госдуме подтвердили изучение роста первого взноса льготной ипотеки до 30%

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил информацию о том, что российские власти обсуждают вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 30%.
В Госдуме подтвердили изучение роста первого взноса льготной ипотеки до 30%
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в кулуарах форума «Россия зовет!».

«Обсуждается вопрос до 30% увеличения первоначального взноса, и уменьшается, так скажем, поддержка для дорогих ипотечных кредитов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге», — отметил Аксаков.

Вместе с этим он подчеркнул, что речь идёт о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке на жильё в новостройках, которая доступная широкому кругу заёмщиков, а по остальным (например, по семейной и дальневосточной) не обсуждается.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России внесло в кабмин проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки. В частности, в документе прописано увеличение первоначального взноса до 30%.

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