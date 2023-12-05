Интерфакс: Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%
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Об этом Интерфаксу заявил источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Отмечается, что ведомство предложило снизить максимальный размер займа в рамках соответствующих программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей и при этом повысить размер минимального первоначального взноса до 30%.
Минфин также считает необходимым сделать так, чтобы один клиент могу брать только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе.
Уточняется, что ведомство предложило ещё ряд других ограничений.
2 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек.