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Интерфакс: Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%

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Министерство финансов России внесло в кабмин проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки. В частности, в документе прописано увеличение первоначального взноса до 30%.
Интерфакс: Минфин предложил поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%
  • Gettyimages.ru
  • © Rob Daly

Об этом Интерфаксу заявил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Отмечается, что ведомство предложило снизить максимальный размер займа в рамках соответствующих программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей и при этом повысить размер минимального первоначального взноса до 30%.

Минфин также считает необходимым сделать так, чтобы один клиент могу брать только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе.

Уточняется, что ведомство предложило ещё ряд других ограничений.

2 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек.

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