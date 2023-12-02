Хуснуллин: кабмин планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек.

Как напомнил Хуснуллин, до 1 июня следующего года в России действуют семейная и льготная ипотеки.

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер добавил, что повышение взноса связано со стремлением урегулировать объём выдачи ипотеки.

Ранее стало известно, что Минцифры России обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов.