Хуснуллин: кабмин планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке
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Как напомнил Хуснуллин, до 1 июня следующего года в России действуют семейная и льготная ипотеки.
«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — цитирует его ТАСС.
Вице-премьер добавил, что повышение взноса связано со стремлением урегулировать объём выдачи ипотеки.
Ранее стало известно, что Минцифры России обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов.