В ЦБ поддержали увеличение первого взноса по льготной ипотеке

Центробанк в целом поддерживает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Министерство финансов России внесло в кабмин проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки. В частности, в документе прописано увеличение первоначального взноса до 30%.