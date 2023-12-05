В ЦБ поддержали увеличение первого взноса по льготной ипотеке
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Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Министерство финансов России внесло в кабмин проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки. В частности, в документе прописано увеличение первоначального взноса до 30%.