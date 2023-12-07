В Челябинске назвали самые высокие зарплаты декабря

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Челябинске в декабре 2023 года стали водители, наладчики-операторы станков и финансовые советники.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис SuperJob.

Возглавляют рейтинг наладчики-операторы станков ЧПУ с окладом до 200 тыс. рублей.

Далее идут водители с зарплатой от 180 тыс. рублей и финансовые советники — до 122 тыс. рублей.

Также в список вошли специалисты, работающие в ретейле, сфере оптовых продаж, строительстве, производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, здравоохранении и IT-сфере.

Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области.