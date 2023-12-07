RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске назвали самые высокие зарплаты декабря

Короткая ссылка
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Челябинске в декабре 2023 года стали водители, наладчики-операторы станков и финансовые советники.
В Челябинске назвали самые высокие зарплаты декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис SuperJob.

Возглавляют рейтинг наладчики-операторы станков ЧПУ с окладом до 200 тыс. рублей.

Далее идут водители с зарплатой от 180 тыс. рублей и финансовые советники — до 122 тыс. рублей.

Также в список вошли специалисты, работающие в ретейле, сфере оптовых продаж, строительстве, производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, здравоохранении и IT-сфере.

Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить