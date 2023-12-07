В Челябинске назвали самые высокие зарплаты декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис SuperJob.
Возглавляют рейтинг наладчики-операторы станков ЧПУ с окладом до 200 тыс. рублей.
Далее идут водители с зарплатой от 180 тыс. рублей и финансовые советники — до 122 тыс. рублей.
Также в список вошли специалисты, работающие в ретейле, сфере оптовых продаж, строительстве, производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, здравоохранении и IT-сфере.
Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области.