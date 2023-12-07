Иммунолог Болибок: некоторые болезни можно спутать с холодовой аллергией

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что под аллергию на холод, которую называют холодовой крапивницей, может маскироваться несколько других серьёзных заболеваний.

«Это и болезни желудочно-кишечного тракта, и аутоиммунные процессы, заболевания мочевыводящей системы, почки часто создают такие проблемы, может быть дебют заболевания крови», — поделился врач в интервью Радио Sputnik.

Также, по его словам, в виде подобных симптомов может проявляться болезнь Рейно, когда на холоде возникает резкий спазм сосудов, особенно в пальцах рук и ног, они становятся бледными, как стеклянные. Болибок посоветовал не путать это самостоятельное заболевание с аллергией.

В заключение специалист порекомендовал при проявлении симптомов холодовой крапивницы обращаться к терапевту или педиатру, а не заниматься самолечением.

Ранее заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова рассказала, что в мороз важно надеть на ребёнка несколько слоёв одежды, чтобы он не получил переохлаждение, а также не проводить много времени на улице.