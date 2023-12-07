Друг Николая Дроздова рассказал о состоянии здоровья телеведущего

Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник рассказал RT, что телеведущий чувствует себя хорошо и лишь принимает иногда таблетки. Таким образом он опроверг слухи о том, что зоолог якобы проходит курс химиотерапии.

«Ни о какой химиотерапии я от него не слышал, мне он об этом никогда не рассказывал, так что все эти новости о раке очень похожи на фейк», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, всё лечение Николая Дроздова сводится к тому, что он раз в день выпивает таблетки. Ни о какой химиотерапии речь не идёт.

Он также добавил, что Дроздов живёт полной жизнью, часто видится с друзьями и «выглядит очень живым».

В октябре Мирошник рассказал, что зоолог чувствует себя хорошо и пребывает в бодром настроении.