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Николай Дроздов попросил не волноваться за него и сообщил, что у него всё хорошо

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Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник рассказал, что зоолог чувствует себя хорошо и пребывает в бодром настроении.
Николай Дроздов попросил не волноваться за него и сообщил, что у него всё хорошо
  • РИА Новости

«У меня всё хорошо. Не волнуйтесь», — такие слова Николай Дроздов передал всем, кто за него переживает.

Каждый день телеведущий старается как можно больше ходить по лестнице вверх-вниз, чтобы держать ноги в тонусе, рассказал Мирошник.

«Недавно впервые посетил выставку, встречается с друзьями», — добавил он.

Видео с попугаем Гошей снято в мастерской художника в четверг.

В январе Дроздов находился в обычной палате после перелома нескольких рёбер при неудачном падении. В феврале его выписали из больницы.

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