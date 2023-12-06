Инфекционист Неронов перечислил факторы развития инфекционного заболевания

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов рассказал об основных факторах, приводящих к развитию инфекционного заболевания.

«Патоген должен попасть во «входные ворота», то есть возбудитель должен проникнуть в макроорганизм через свои пути распространения, то есть быть выпит, съеден, попасть с воздухом и тому подобное», — сказал специалист в беседе с РИАМО.

Также, по его мнению, значение имеет и количество патогена попавшего в организм человека.

«То есть, грубо говоря, если мы получим одну бактерию или вирус, иммунная система с ней справится и заболевание не разовьётся», — отметил врач.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рекомендовал не увлекаться народными средствами при лечении горла.