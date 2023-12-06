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Врач Тяжельников рассказал о рисках использования народных средств при простуде

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рекомендовал не увлекаться народными средствами при лечении горла.
Врач Тяжельников рассказал о рисках использования народных средств при простуде
  • Gettyimages.ru

«Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Тяжельников, небезопасны и ингаляции горячим паром над картошкой. Также категорически нельзя пить холодную воду при боли в горле для обезболивания.

«Нужно пить тёплые напитки, например чай с лимоном и мёдом, ягодные и травяные настои, просто подогретую чистую воду. Тёплое питьё смягчает горло и выводит интоксикацию», — заключил эксперт.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила, что кофеин может оказывать негативное влияние на здоровье при сочетании с лекарственными препаратами.

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