Врач Уланкина посоветовала не сочетать лекарства с кофеином

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила, что кофеин может оказывать негативное влияние на здоровье при сочетании с лекарственными препаратами.

Запивать утренние таблетки кофе или чаем — одна из распространённых ошибок, поделилась врач в беседе с Life.ru.

«Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови», — объяснила Уланкина.

По её словам, напиток снижает эффективность некоторых обезболивающих лекарств, препаратов от давления, антидепрессантов.

Между употреблением кофе и приёмом лекарств следует делать перерыв 30—60 минут, а в некоторых случаях промежуток стоит увеличить до одного-двух часов, резюмировала врач.

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