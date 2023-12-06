Врач Уланкина посоветовала не сочетать лекарства с кофеином
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Запивать утренние таблетки кофе или чаем — одна из распространённых ошибок, поделилась врач в беседе с Life.ru.
«Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови», — объяснила Уланкина.
По её словам, напиток снижает эффективность некоторых обезболивающих лекарств, препаратов от давления, антидепрессантов.
Между употреблением кофе и приёмом лекарств следует делать перерыв 30—60 минут, а в некоторых случаях промежуток стоит увеличить до одного-двух часов, резюмировала врач.
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