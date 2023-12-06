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Госдума одобрила в III чтении право вводить управление имуществом иностранцев

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Государственная дума приняла в третьем чтении нормы, законодательно закрепляющие право президента России вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран.
Госдума одобрила в III чтении право вводить управление имуществом иностранцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эти нормы оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, предполагающего поэтапное реформирование института индивидуальных инвестиционных счетов.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.

Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

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