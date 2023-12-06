Госдума одобрила в III чтении право вводить управление имуществом иностранцев
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что эти нормы оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, предполагающего поэтапное реформирование института индивидуальных инвестиционных счетов.
25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.
Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.