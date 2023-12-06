Врач Тимаков назвал уязвимые перед микоплазменной инфекцией группы населения

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал в беседе с RT, какие группы населения особенно уязвимы перед микоплазменной инфекцией.

«Микоплазменная инфекция всегда была, заболеваемость регистрировалась постоянно, особенно в осенний период и особенно в детских коллективах (это детские сады и младшие школьные группы). Инфекция является специфической, внутриклеточной, на неё обычные антибиотики не действуют. Должны быть специальные антибиотики отдельных групп, это, например, макролиды. Так как инфекция внутриклеточная, зачастую бывает вялотекущая, вызывает у детей длительные изменения со стороны бронхолёгочной системы, в том числе часто вызывает обструктивные бронхиты и в некоторых случаях переходит в пневмонию», — пояснил собеседник RT.

По его словам, микоплазменная инфекция опасна для людей со сниженным иммунитетом, пожилых пациентов, курильщиков, женщин после беременности, а также при наличии у пациентов гормональных нарушений.

«Если вдруг выявлен случай микоплазменной инфекции в коллективе или подозрение на неё, то коллектив нужно сажать на карантин и по-хорошему проводить уже дополнительные исследования. При подозрении на длительный кашель, на частые заболевания, на изменения со стороны респираторного тракта можно сдать мазки на микоплазменную инфекцию для того, чтобы её пролечить», — заключил эксперт.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что микоплазменная инфекция является управляемой, препаратов в России для её лечения достаточно.