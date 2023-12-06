RT в Telegram
Подпишись

Врач Тимаков назвал уязвимые перед микоплазменной инфекцией группы населения

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал в беседе с RT, какие группы населения особенно уязвимы перед микоплазменной инфекцией.
Врач Тимаков назвал уязвимые перед микоплазменной инфекцией группы населения
  • Gettyimages.ru

«Микоплазменная инфекция всегда была, заболеваемость регистрировалась постоянно, особенно в осенний период и особенно в детских коллективах (это детские сады и младшие школьные группы). Инфекция является специфической, внутриклеточной, на неё обычные антибиотики не действуют. Должны быть специальные антибиотики отдельных групп, это, например, макролиды. Так как инфекция внутриклеточная, зачастую бывает вялотекущая, вызывает у детей длительные изменения со стороны бронхолёгочной системы, в том числе часто вызывает обструктивные бронхиты и в некоторых случаях переходит в пневмонию», — пояснил собеседник RT.

По его словам, микоплазменная инфекция опасна для людей со сниженным иммунитетом, пожилых пациентов, курильщиков, женщин после беременности, а также при наличии у пациентов гормональных нарушений.

«Если вдруг выявлен случай микоплазменной инфекции в коллективе или подозрение на неё, то коллектив нужно сажать на карантин и по-хорошему проводить уже дополнительные исследования. При подозрении на длительный кашель, на частые заболевания, на изменения со стороны респираторного тракта можно сдать мазки на микоплазменную инфекцию для того, чтобы её пролечить», — заключил эксперт.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что микоплазменная инфекция является управляемой, препаратов в России для её лечения достаточно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить