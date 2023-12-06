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Сбербанк не согласился с претензиями ФАС по условиям скидки на ипотеку

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Сбербанк считает, что не нарушил антимонопольное законодательство при страховании ипотеки, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.
Сбербанк не согласился с претензиями ФАС по условиям скидки на ипотеку
  • РИА Новости

5 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО Сбербанк и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

По данным ведомства, дело возбуждено после выявления признаков заключения антиконкурентного соглашения в действиях организаций.

«Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство», — цитирует Царёва РИА Новости.

Он добавил, что к настоящему моменту Сбербанк не получил официальные документы от ФАС по этому делу.

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