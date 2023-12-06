Сбербанк не согласился с претензиями ФАС по условиям скидки на ипотеку
- РИА Новости
5 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО Сбербанк и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
По данным ведомства, дело возбуждено после выявления признаков заключения антиконкурентного соглашения в действиях организаций.
«Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство», — цитирует Царёва РИА Новости.
Он добавил, что к настоящему моменту Сбербанк не получил официальные документы от ФАС по этому делу.