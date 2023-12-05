RT в Telegram
Подпишись

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО Сбербанк и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov/

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дело возбуждено после выявления признаков заключения антиконкурентного соглашения в действиях организаций.

Отмечается, что в ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс».

В этот пакет входит предложение по предоставлению скидки в размере 1% на процентную ставку по договору ипотеки со Сбербанком.

По мнению ФАС, предложение Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» получить кредит на более выгодных условиях у определённой страховой компании ограничивает остальных участников рынка.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за нарушения рекламного законодательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить