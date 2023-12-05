ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, дело возбуждено после выявления признаков заключения антиконкурентного соглашения в действиях организаций.
Отмечается, что в ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс».
В этот пакет входит предложение по предоставлению скидки в размере 1% на процентную ставку по договору ипотеки со Сбербанком.
По мнению ФАС, предложение Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» получить кредит на более выгодных условиях у определённой страховой компании ограничивает остальных участников рынка.
Ранее ФАС России возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за нарушения рекламного законодательства.