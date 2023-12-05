Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО Сбербанк и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дело возбуждено после выявления признаков заключения антиконкурентного соглашения в действиях организаций.

Отмечается, что в ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс».

В этот пакет входит предложение по предоставлению скидки в размере 1% на процентную ставку по договору ипотеки со Сбербанком.

По мнению ФАС, предложение Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» получить кредит на более выгодных условиях у определённой страховой компании ограничивает остальных участников рынка.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за нарушения рекламного законодательства.