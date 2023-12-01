ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения рекламного законодательства.

Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что в рекламном ролике крупным шрифтом указывалась информация о том, что граждане могут в течение года беспроцентно использовать карту банка, а также получить кешбэк 100% за первую покупку.

При этом, как говорится в заявлении, существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка и минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась способом, трудным для восприятия.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» из-за нарушения закона о рекламе.