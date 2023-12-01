ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе
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Об этом ведомство написало в Telegram.
Отмечается, что в рекламном ролике крупным шрифтом указывалась информация о том, что граждане могут в течение года беспроцентно использовать карту банка, а также получить кешбэк 100% за первую покупку.
При этом, как говорится в заявлении, существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка и минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась способом, трудным для восприятия.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» из-за нарушения закона о рекламе.