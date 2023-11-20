ФАС возбудила дело против «Яндекса» о нарушении закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» из-за нарушения закона о рекламе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным службы, в рекламе подписки на сервис компании указывалась более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — отмечает ФАС.

Ведомство проведёт проверку сложившейся ситуации и назначит наказание, если будет подтверждён факт нарушения.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе.