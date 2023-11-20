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ФАС возбудила дело против «Яндекса» о нарушении закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» из-за нарушения закона о рекламе.
ФАС возбудила дело против «Яндекса» о нарушении закона о рекламе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным службы, в рекламе подписки на сервис компании указывалась более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — отмечает ФАС.

Ведомство проведёт проверку сложившейся ситуации и назначит наказание, если будет подтверждён факт нарушения.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе.

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