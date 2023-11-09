ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что причиной дела стало обращение гражданина по поводу рекламы банка на телеканале «Матч ТВ».

«В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объёме», — отметили в ведомстве.

Как отметили в ФАС, согласно закону, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.

Ранее в ФАС России сообщили о возбуждении антимонопольного дела в отношении Петербургского метрополитена из-за высоких цен на услуги.