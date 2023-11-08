ФАС России завела дело на Петербургский метрополитен из-за высоких цен на услуги

В ФАС России сообщили о возбуждении антимонопольного дела в отношении Петербургского метрополитена из-за высоких цен на услуги.

«Служба установила, что тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отметили, что такие действия не позволяют операторам строить сети связи, что ущемляет интересы хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке. Кроме того, в ведомстве считают, что такая политика Петербургского метрополитена ущемляет и интересы абонентов.

Ранее ФАС направила запросы ряду производителей мяса курицы для анализа цен.

Также Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольное дело в отношении производителя косметики Estel.