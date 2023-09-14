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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении производителя косметики Estel

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении производителя косметики Estel.
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении производителя косметики Estel
  • Gettyimages.ru

Как говорится на сайте службы, дело было начато на основании обращения ООО «ИФБ», обвинившего «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции.

В связи с этим, по данным ФАС, будет создана специальная комиссия, которая займётся вопросом расследования возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Как уточняет служба, «ИФБ» занимается реализацией продукции для волос под брендом Kapous, а «Юникосметик» производит и реализует косметическую продукцию Estel.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина.

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