Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении производителя косметики Estel.

Как говорится на сайте службы, дело было начато на основании обращения ООО «ИФБ», обвинившего «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции.

В связи с этим, по данным ФАС, будет создана специальная комиссия, которая займётся вопросом расследования возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Как уточняет служба, «ИФБ» занимается реализацией продукции для волос под брендом Kapous, а «Юникосметик» производит и реализует косметическую продукцию Estel.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина.